В Бичурском районе у 38-летнего водителя изъяли марихуану

Вечером в с. Бичура сотрудники Госавтоинспекции заметили иномарку с государственным регистрационным знаком другого региона. В машине находились четверо мужчин.

- У водителя полицейские изъяли полимерный пакет с несколькими свертками с травянистой массой и пластиковую бутылку с растворителем. Проведенная впоследствии экспертиза показала – в свертках более 1,5 кг марихуаны, - сообщили в МВД Бурятии.

От прохождения освидетельствования автомобилист отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

Также он привлечен к административной ответственности за ряд нарушений ПДД.

Выяснилось, что мужчина вместе с приятелями приехал в республику из Забайкальского края.

На обратной дороге во время остановки на отдых мужчина еще собрал коноплю. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, нигде не работает.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.





Фото: Номер один