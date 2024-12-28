В Бурятии владельца бензовоза заставили убрать вылившееся топливо

«Вопреки требованиям законодательства после ДТП собственник поврежденного автомобиля не принял безотлагательных мер к устранению последствий разлива нефтепродуктов. В связи с этим перевозчику было внесено представление. По результатам его рассмотрения дорожное полотно очищено от дизельного топлива», - сообщили в надзорном ведомстве.



