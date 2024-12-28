Происшествия 28.12.2024 в 14:41
В Бурятии владельца бензовоза заставили убрать вылившееся топливо
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры обязали хозяев опрокинувшегося на трассе бензовоза убрать разлившееся дизтопливо.
Напомним, авария с бензовозом «Фрейд Лайнер» случилась 19 декабря. Он опрокинулся на федеральной трассе Улан-Удэ - Кяхта вблизи села Поворот. В результате произошла разгерметизация одного из отсеков цистерны с последующим разливом дизельного топлива. Водитель бензовоза не пострадал.
Фото: прокуратура
«Вопреки требованиям законодательства после ДТП собственник поврежденного автомобиля не принял безотлагательных мер к устранению последствий разлива нефтепродуктов. В связи с этим перевозчику было внесено представление. По результатам его рассмотрения дорожное полотно очищено от дизельного топлива», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, авария с бензовозом «Фрейд Лайнер» случилась 19 декабря. Он опрокинулся на федеральной трассе Улан-Удэ - Кяхта вблизи села Поворот. В результате произошла разгерметизация одного из отсеков цистерны с последующим разливом дизельного топлива. Водитель бензовоза не пострадал.
Фото: прокуратура
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