В Улан-Удэ полиция задержала чиновника из мэрии

Сегодня, 28 декабря, прямо на рабочем месте полиция задержала директора управления эксплуатации административных зданий администрации г. Улан-Удэ.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ во взаимодействии с коллегами регионального УЭБиПК в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили и задокументировали факт превышения чиновником должностных полномочий, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские установили, что подозреваемый дал незаконные указания подчинённым осуществить для собственных нужд сбор денежных средств с выданной премии.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).

Новогодние праздники задержанный может провести в следственном изоляторе.





Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Полиция Бурятии"