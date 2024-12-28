В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем

Полиция Улан-Удэ разыскивает 42-летнюю горожанку Евгению Гончикову. Она ушла из дома на улице Пищевой еще 5 октября, и до сих пор её местонахождение не известно. Заявление о пропаже женщины поступило от дочери 16 декабря.«Горожанка злоупотребляет алкоголем. Может находиться в компании граждан без определенного места жительства. Ранее уходила», - сообщили подробности о пропавшей в МВД Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 155 см.Была одета: пуховик и берцы черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшей женщине МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9024) 58-37-54 или 102 (112).