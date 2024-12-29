Задержанный чиновник из мэрии Улан-Удэ проведет Новый Год в изоляторе

Напомним, последний рабочий день перед новогодними праздниками ознаменовался еще одним арестом чиновника в Бурятии. Вчера, 28 декабря, прямо на рабочем месте полиция задержала директора управления эксплуатации административных зданий администрации г. Улан-Удэ.

Директор Управления эксплуатации административных зданий Администрации г. Улан-Удэ подозревается в превышении должностных полномочий.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ во взаимодействии с коллегами регионального УЭБиПК в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили и задокументировали факт превышения чиновником должностных полномочий, - сообщила ранее пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские установили, что подозреваемый дал незаконные указания подчинённым осуществить для собственных нужд сбор денежных средств с выданной премии.

Следственной частью МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили источники «Номер один», задержанный проведет новогодние праздники в изоляторе. Чиновнику избрана мера пресечения – арест.

Фото: скриншот видео, тг-канал «Полиция Бурятии»