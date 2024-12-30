Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 160 тысяч

В полицию обратилась 66-летняя жительница г. Улан-Удэ. По мессенджеру «Ватсап» ей поступил телефонный звонок. Звонившая представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила инвестировать деньги для получения выгоды.

Пенсионерка согласилась. После этого она по указанию собеседницы установила приложение «Маркет», а затем перевела ей на счет 160 тыс. рублей.

- Всего с начала 2024 года жертвами интернет-преступников по состоянию на 28 декабря стали 2 734 жителя республики (+ 66 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 634,8 млн рублей (+ 14,5 млн рублей за последнюю неделю), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.





Фото: "Номер один"