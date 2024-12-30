Происшествия 30.12.2024 в 10:34

Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 160 тысяч

Женщина хотела стать инвестором, но попалась в лапы аферистов

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 160 тысяч

В полицию обратилась 66-летняя жительница г. Улан-Удэ. По мессенджеру «Ватсап» ей поступил телефонный звонок. Звонившая представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила инвестировать деньги для получения выгоды.

Пенсионерка согласилась. После этого она по указанию собеседницы установила приложение «Маркет», а затем перевела ей на счет 160 тыс. рублей.

- Всего с начала 2024 года жертвами интернет-преступников по состоянию на 28 декабря стали 2 734 жителя республики (+ 66 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 634,8 млн рублей (+ 14,5 млн рублей за последнюю неделю), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.


Фото: "Номер один"

Теги
мошенничество деньги прокуратура инвестиции

Все новости

Экс-спикер Народного Хурала Бурятии останется в СИЗО
30.12.2024 в 10:56
Пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 160 тысяч
30.12.2024 в 10:34
Безопасный перевод денег онлайн
30.12.2024 в 09:00
Участники чемпионата мира по футзалу приедут в Улан-Удэ
29.12.2024 в 13:56
Задержанный чиновник из мэрии Улан-Удэ проведет Новый Год в изоляторе
29.12.2024 в 12:41
Госархив Бурятии создал фонд документов об участии жителей республики в СВО
29.12.2024 в 12:21
1 января в Улан-Удэ состоится Забег обещаний
29.12.2024 в 10:51
Герои и антигерои года в Бурятии
29.12.2024 в 07:00
В России полностью запретили звонки по IP-телефонии
28.12.2024 в 16:51
В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем
28.12.2024 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
Задержанный чиновник из мэрии Улан-Удэ проведет Новый Год в изоляторе
Ему избрана мера пресечения – арест
29.12.2024 в 12:41
В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем
Она может находиться в обществе бомжей
28.12.2024 в 16:11
В Улан-Удэ полиция задержала чиновника из мэрии

Он подозревается в превышении должностных полномочий

28.12.2024 в 15:43
В Бурятии владельца бензовоза заставили убрать вылившееся топливо
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
28.12.2024 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru