В Иволгинском районе во время пожара погиб мужчина. Пожаром был охвачен жилой дом на территории животноводческой стоянки.

Минувшей ночью на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома на территории животноводческой стоянки, расположенной вблизи села Каленово Иволгинского района. К месту вызова был направлен личный состав 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ.

На момент прибытия пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом на территории животноводческой стоянки. 4 человека и 2 единицы техники потушили возгорание в течение 2 часов на площади 56 кв.м.

В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина 1958 года рождения без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: республиканское ГО и ЧС