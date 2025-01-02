12-летняя девочка в Улан-Удэ пострадала после взрыва пиротехники. Происшествие случилось 1 января во дворе на улице Смолина. Прокуратура Советского района Улан-Удэ проводит проверку по факту травмирования несовершеннолетней.

- По предварительным данным, 1 января 2025 года после 1 часа ночи во дворе на ул. Смолина Улан-Удэ в результате нарушения требований при использовании пиротехнического изделия травмирована 12-летняя девочка, ей причинен термический ожог. После оказания медицинской помощи ребенок отпущен домой, - сообщили в прокуратуре.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: loon.site