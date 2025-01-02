Новогодняя ночь в Бурятии в целом прошла спокойно. Было зарегистрировано 4 случая средней степени тяжести с ожогами из-за петард. О том, как прошла новогодняя ночь у медиков, рассказала зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

- Новогодняя ночь прошла в целом спокойно, но не обошлось без несчастных случаев: 4 пострадавших, из которых 2 детей, поступили с ожогами и травмами средней степени тяжести в результате неосторожного использования новогодних петард. Всего за ночь было зарегистрировано 377 вызовов, часть из которых, к сожалению, связана с употреблением алкогольных напитков. 30 бригад скорой помощи стойко отработали смену, выполнив норматив ожидания, - сказала Евгения Лудупова.

Она отметила, что медики, как и всегда, находятся на круглосуточном посту, оказывая помощь землякам, и поблагодарила всех медработников за их неустанный труд и самоотверженность.

- Уважаемые земляки, призываю ответственно относиться к своей жизни и здоровью, не злоупотреблять алкогольными напитками, соблюдать технику безопасности и быть осторожнее и внимательнее при использовании пиротехники, - добавила Евгения Лудупова.

Фото: Номер один