Ребенок в Бурятии попал в реанимацию после катания на ватрушке. Катаясь на ватрушке, он въехал в столб. Ему была проведена срочная операция, медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

- В экстренном порядке проведено 1 хирургическое вмешательство ребенку, который получил травму в результате катания на ватрушке, ударившись об столб. Состояние пациента тяжелое, находится в отделении анестезиологии и реанимации, проводится необходимое медицинские лечение, - сообщили в ДРКБ.

Всего за период с 31 декабря по 2 января (на 08.00 утра) в Детскую республиканскую клиническую больницу обратился за помощью 271 ребенок, 75 из них получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности за два дня госпитализировано 14 детей.

- Уважаемые родители, большая просьба следить за детьми, разъясните им правила поведения на улице, игровых площадках, зонах отдыха, не оставляйте их одних без присмотра во избежание несчастных случаев, - сказали врачи.

Фото: Номер один