В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров. Все случаи обошлись без пострадавших.

Накануне ночью в ТСН «Жемчужина» Иволгинского района тушили надворные постройки, площадью 5 квадратов. Повреждены крыша вольера и окно гаража. Вероятно, причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. Никто не пострадал. Была снята угроза перехода огня на гараж.

Предварительно, из-за неисправности отопительных печей и дымоходов в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района сгорела баня на 12 квадратах. Более 10 минут потребовалось для ликвидации загорания. Пострадавших нет.

В селе Аршан Тункинского района произошло загорание картонных коробок в помещении котельной двухэтажного жилого дома. Возможно, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнём.

По этой же причине огнеборцы республики привлекались для ликвидации загорания мусора в Улан-Удэ, Северобайкальске, Иволгинском и Северо-Байкальском районах.

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии