Происшествия 02.01.2025 в 15:07

В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров

Все возгорания обошлись без пострадавших
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров

В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров. Все случаи обошлись без пострадавших.

Накануне ночью в ТСН «Жемчужина» Иволгинского района тушили надворные постройки, площадью 5 квадратов. Повреждены крыша вольера и окно гаража. Вероятно, причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. Никто не пострадал. Была снята угроза перехода огня на гараж.

Предварительно, из-за неисправности отопительных печей и дымоходов в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района сгорела баня на 12 квадратах. Более 10 минут потребовалось для ликвидации загорания. Пострадавших нет.

В селе Аршан Тункинского района произошло загорание картонных коробок в помещении котельной двухэтажного жилого дома. Возможно, пожар возник по причине неосторожного обращения с огнём.

По этой же причине огнеборцы республики привлекались для ликвидации загорания мусора в Улан-Удэ, Северобайкальске, Иволгинском и Северо-Байкальском районах.

 

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии

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