Происшествия 03.01.2025 в 11:53

В Улан-Удэ из-за пиротехники сгорел дом

Пожар в мкр. Лысая гора тушили 24 человека

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ из-за пиротехники сгорел дом

Вечером 2 января, сгорела кровля жилого дома и пристрой по ул. Амагаева. К тушению возгорания привлекались 24 человека и 6 единиц техники МЧС России.

- Дознаватель МЧС России со слов хозяина дома предварительно установил, что собственник, не соблюдая требования пожарной безопасности, производил запуск пиротехнических изделий во дворе своего дома, в результате чего попадание горящих фрагментов изделия на строение привело к возникновению пожара. К счастью, обошлось без пострадавших, однако огнём поврежден пристрой и частично кровля дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. Покупая её, убедитесь в наличии инструкции. Перед эксплуатацией следует внимательно ее изучить. Помните, что даже малейшая искра может привести к необратимым последствиям, именно поэтому соблюдение простых правил может спасти жизни, предотвратить травмы и сохранить имущество.

Не рекомендуется запускать фейерверки при сильном ветре - размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы. Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков.


Фото: ГУ МЧС по РБ

Все новости

В Улан-Удэ из-за пиротехники сгорел дом
03.01.2025 в 11:53
Памятка владельцам собак
03.01.2025 в 09:00
Жителям Бурятии посоветовали, что делать в случае переедания
02.01.2025 в 15:27
В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров
02.01.2025 в 15:07
Юморист из Бурятии стал обладателем «Большого КиВина в Золотом»
02.01.2025 в 14:54
Ребенок в Бурятии попал в реанимацию после катания на ватрушке
02.01.2025 в 14:31
Ветеранов СВО Бурятии и их семьи приглашают на новогодние мероприятия
02.01.2025 в 12:47
Четвероногим друзьям из Улан-Удэ передали корм
02.01.2025 в 12:25
Новогодняя ночь в Бурятии в целом прошла спокойно
02.01.2025 в 11:33
Бойцы из Бурятии отдали свои подарки детям из ДНР
02.01.2025 в 11:18
ЗУРХАЙ
с 30 декабря по 5 января

Читайте также
В Бурятии за последние сутки потушено 8 пожаров
Все возгорания обошлись без пострадавших
02.01.2025 в 15:07
Ребенок в Бурятии попал в реанимацию после катания на ватрушке
Катаясь на ватрушке, он въехал в столб
02.01.2025 в 14:31
Новогодняя ночь в Бурятии в целом прошла спокойно
Было зарегистрировано 4 случая средней степени тяжести с ожогами из-за петард
02.01.2025 в 11:33
12-летняя девочка в Улан-Удэ пострадала после взрыва пиротехники
В результате взрыва петарды она получила термический ожог
02.01.2025 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru