В Улан-Удэ из-за пиротехники сгорел дом

Вечером 2 января, сгорела кровля жилого дома и пристрой по ул. Амагаева. К тушению возгорания привлекались 24 человека и 6 единиц техники МЧС России.

- Дознаватель МЧС России со слов хозяина дома предварительно установил, что собственник, не соблюдая требования пожарной безопасности, производил запуск пиротехнических изделий во дворе своего дома, в результате чего попадание горящих фрагментов изделия на строение привело к возникновению пожара. К счастью, обошлось без пострадавших, однако огнём поврежден пристрой и частично кровля дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. Покупая её, убедитесь в наличии инструкции. Перед эксплуатацией следует внимательно ее изучить. Помните, что даже малейшая искра может привести к необратимым последствиям, именно поэтому соблюдение простых правил может спасти жизни, предотвратить травмы и сохранить имущество.

Не рекомендуется запускать фейерверки при сильном ветре - размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, а значит возрастает риск получить травмы. Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. Безопасные расстояния указываются в инструкции, их необходимо неукоснительно соблюдать при запуске фейерверков.





Фото: ГУ МЧС по РБ