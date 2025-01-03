В Улан-Удэ на пожаре пострадала женщина и двое ее сыновей

Сегодня утром, 3 января, загорелся частный жилой дом в Октябрьском районе СНТ «Пищевик». На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнем изнутри, пожар распространился на кровлю строения.

- До прибытия пожарных к месту вызова женщина 1989 года рождения и двое детей 2012 и 2022 годов рождения самостоятельно эвакуировались. Мать получила термические ожоги конечностей, а у сыновья наблюдаются признаки отравления продуктами горения легкой степени. Всех троих доставили в медучреждения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Также за минувшие сутки в Бурятии произошло еще два пожара, где погибли люди. Вечером 2 января сгорел дом на Левобережье по ул. Кемеровская. На тушение жилого дома привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

В ходе тушения внутри дома пожарные обнаружили тело мужчины.

Также вчера ночью произошел пожар по ул. Романова в селе Уро. По прибытию на место, пожарные обнаружили тело женщины 1976 г.р. без признаков жизни. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.





Фото: ГУ МЧС по РБ