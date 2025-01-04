Происшествия 04.01.2025 в 11:17

Конькобежцы провалились под лёд Байкала

Очевидцы смогли помочь выбраться лишь одному
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Текст: Номер один
Конькобежцы провалились под лёд Байкала

В Иркутской области два конькобежца провалились под лёд на озере Байкал. Трагедия произошла в проливе Ольхонские ворота – в 400 метрах от берега.

Очевидцы смогли помочь выбраться 62-летнему мужчине, когда проезжали на судне на воздушной подушке. К сожалению, второго спасти не удалось.

По данным МЧС, глубина в месте провала составила 40 метров, а толщина льда – 5 см. Сотрудники обследовали место трагедии при помощи подводной камеры на вездеходе, но тело погибшего не нашли.

Фото: Номер один

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