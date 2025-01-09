Происшествия 09.01.2025 в 09:14
Житель Бурятии не успел спастись от пожара
Его тело соседи нашли возле крыльца горящего дома
Текст: Андрей Константинов
Пожар в частном доме в Гусиноозерске случился 8 января. Как рассказали в МЧС Бурятии, дым, выходящий из-под крыши дома, первыми заметили соседи. Возле крыльца они обнаружили лежащего мужчину. К сожалению, спасти его не удалось – когда врачи прибыли на место, он был уже мертв.
«К моменту приезда огнеборцев строение было охвачено огнем изнутри. Возгорание ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В тушении были задействованы 9 пожарных и 3 единицы техники», - сообщили в МЧС.
Причина пожара сейчас устанавливается.
«К моменту приезда огнеборцев строение было охвачено огнем изнутри. Возгорание ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В тушении были задействованы 9 пожарных и 3 единицы техники», - сообщили в МЧС.
Причина пожара сейчас устанавливается.
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