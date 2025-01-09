Экс-руководитель одного из ЖКХ в Бурятии попался на хищении средств

Экс-руководитель одного из ЖКХ в Джидинском районе Бурятии попался на хищении средств. Комммунальной организации был причинен ущерб в размере более 295 тыс. рублей.

Бывший руководитель муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

- Следствием установлено, что по указанию директора ресурсоснабжающей организации было произведено подключение электроэнергии к зданию, принадлежащему аффилированному юридическому лицу. В период с марта 2023 года по июнь 2024 года оплата за потребление электричества производилась за счет средств муниципального предприятия. В результате преступных действий коммунальной организации был причинен ущерб в размере более 295 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Джидинский районный суд.

Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

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