Происшествия 09.01.2025 в 09:45

Экс-руководитель одного из ЖКХ в Бурятии попался на хищении средств

Комммунальной организации был причинен ущерб в размере более 295 тыс. рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Экс-руководитель одного из ЖКХ в Бурятии попался на хищении средств

Экс-руководитель одного из ЖКХ в Джидинском районе Бурятии попался на хищении средств. Комммунальной организации был причинен ущерб в размере более 295 тыс. рублей.

Бывший руководитель муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

- Следствием установлено, что по указанию директора ресурсоснабжающей организации было произведено подключение электроэнергии к зданию, принадлежащему аффилированному юридическому лицу. В период с марта 2023 года по июнь 2024 года оплата за потребление электричества производилась за счет средств муниципального предприятия. В результате преступных действий коммунальной организации был причинен ущерб в размере более 295 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Джидинский районный суд.

Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии с нового года вводится новый грант для развития сельского хозяйства
09.01.2025 в 10:17
Попавший в ДТП житель Бурятии умер в больнице
09.01.2025 в 10:06
Экс-руководитель одного из ЖКХ в Бурятии попался на хищении средств
09.01.2025 в 09:45
27 жителей Бурятии стали жертвами мошенников с начала года
09.01.2025 в 09:43
В Улан-Удэ горели завод и общежитие
09.01.2025 в 09:28
В Улан-Удэ обеспечили работу всех городских служб в праздничные дни
09.01.2025 в 09:25
Житель Бурятии не успел спастись от пожара
09.01.2025 в 09:14
Потоп в квартире
09.01.2025 в 09:00
Изменения для покупателей новостроек
08.01.2025 в 09:00
В Бурятии продолжается борьба с посленовогодними пожарами
08.01.2025 в 08:44
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 января

Читайте также
Попавший в ДТП житель Бурятии умер в больнице
Парень был единственным оставшимся сыном у матери – ранее его брат погиб на СВО
09.01.2025 в 10:06
27 жителей Бурятии стали жертвами мошенников с начала года
Они отдали аферистам более 1,3 миллиона рублей
09.01.2025 в 09:43
В Улан-Удэ горели завод и общежитие
Происшествия обошлись без пострадавших
09.01.2025 в 09:28
Житель Бурятии не успел спастись от пожара
Его тело соседи нашли возле крыльца горящего дома
09.01.2025 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru