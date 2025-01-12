Происшествия 12.01.2025 в 12:35

В Улан-Удэ сгорел автомобиль

Причиной послужил отогрев одноконфорочной плитой
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сгорел автомобиль

Из-за мороза автомобиль мужчине не заводился и тогда он решил отогреть мотор с помощью одноконфорочной плиты. Как итог машина загорелась.

«Возгорание ликвидировали пожарные», – сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Бурятия. – «На месте происшествия работали пять единиц личного состава и одна – специальной техники».

Специалисты напоминают: для прогрева автомобилей нельзя использовать не предназначенные для этого или самодельные устройства. Если запустить двигатель не удается – нужно обратиться к профессионалам.

– На всякий случай необходимо держать в машине огнетушитель, – добавили в ведомстве.

Фото: МЧС России

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