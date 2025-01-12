На Байкале автомобиль провалился под лёд

Инцидент произошел в дельте Селенги, в местности Кокуй. Обошлось без пострадавших, спасатели МЧС России доставили на берег двоих мужчин. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

– «Выезд авто на лед Байкала и его притоков крайне опасен. Пересекать разрешается только по организованным ледовым переправам при соблюдении мер безопасности», – МЧС России.

Отметим, глубина в месте провала составила – 70 сантиметров.

Фото: МСЧ России