Происшествия 12.01.2025 в 13:56
На Байкале автомобиль провалился под лёд
Спасателям удалось вытащить двух мужчин
Текст: Номер один
Инцидент произошел в дельте Селенги, в местности Кокуй. Обошлось без пострадавших, спасатели МЧС России доставили на берег двоих мужчин. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.
– «Выезд авто на лед Байкала и его притоков крайне опасен. Пересекать разрешается только по организованным ледовым переправам при соблюдении мер безопасности», – МЧС России.
Отметим, глубина в месте провала составила – 70 сантиметров.
Фото: МСЧ России