Происшествия 12.01.2025 в 13:56

На Байкале автомобиль провалился под лёд

Спасателям удалось вытащить двух мужчин
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Текст: Номер один
На Байкале автомобиль провалился под лёд

Инцидент произошел в дельте Селенги, в местности Кокуй. Обошлось без пострадавших, спасатели МЧС России доставили на берег двоих мужчин. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

– «Выезд авто на лед Байкала и его притоков крайне опасен. Пересекать разрешается только по организованным ледовым переправам при соблюдении мер безопасности», – МЧС России.

Отметим, глубина в месте провала составила – 70 сантиметров.

Фото: МСЧ России

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