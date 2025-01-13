Происшествия 13.01.2025 в 09:48

Два человека пострадали на пожарах в Улан-Удэ

Оба возгорания произошли из-за коротких замыканий
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Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали на пожарах в Улан-Удэ
Фото: МЧС Бурятии
Два пожара с пострадавшими произошли 12 января в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС, утром на центральный пункт пожарной службы поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Железнодорожном районе.

«На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались 2 человека. Мужчина получил термические ожоги, его госпитализировали», - рассказали в МЧС.

В результате пожара дом выгорел изнутри, огнем повреждена кровля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Второй пожар случился вечером в жилом доме на улице Забайкальская. Огонь распространился на кровлю строения.

«До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Отравление продуктами горения получила пожилая женщина, ее госпитализировали», - сообщили в МЧС.

Предварительно, причиной этого возгорания также стало короткое замыкание.
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