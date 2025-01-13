Два человека пострадали на пожарах в Улан-Удэ

Два пожара с пострадавшими произошли 12 января в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС, утром на центральный пункт пожарной службы поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в Железнодорожном районе.«На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались 2 человека. Мужчина получил термические ожоги, его госпитализировали», - рассказали в МЧС.В результате пожара дом выгорел изнутри, огнем повреждена кровля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.Второй пожар случился вечером в жилом доме на улице Забайкальская. Огонь распространился на кровлю строения.«До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались два человека. Отравление продуктами горения получила пожилая женщина, ее госпитализировали», - сообщили в МЧС.Предварительно, причиной этого возгорания также стало короткое замыкание.