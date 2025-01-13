В Бурятии школьница лишила отца 150 тысяч рублей ради приза

За прошедшие выходные полиция Бурятии зарегистрировала 15 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам более 1,1 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв мошенников стала 11-летняя девочка из улуса Хошун-Узур Мухоршибирского района. Во время просмотра видео в одной из популярных соцсетей ей пришло уведомление о выигрыше приза. Для активации подарка школьнице предложили пройти по ссылке. Не подозревая об обмане, девочка последовала указаниям. Пройдя по ссылке, она затем получила сообщение, в котором говорилось, что для получения приза необходимо сфотографировать банковскую карту и продиктовать SMS-код. Девочка, не раздумывая, взяла карту своего отца и выполнила все инструкции.Позже на мобильный телефон поступил звонок - для подтверждения перевода. Увы, девочка подтвердила транзакцию, в результате чего с карты её отца было списано более 152 тысяч рублей.Как отметили в полиции, девочка знала о рисках мошенничеств и участвовала в профилактических мероприятиях на эту тему в школе.Еще одной жертвой аферистов стала 70-летняя пенсионерка из Кяхты. Женщина получила сообщение в мессенджере от знакомой с указанием номера банковского счета и просьбой занять 15 тысяч рублей. Вскоре ей пришло еще одно сообщение с просьбой занять уже 20 тысяч рублей и другим счетом для перевода. Это пенсионерку не насторожило, и она перевела указанную сумму. Позже выяснилось, что аккаунт её знакомой в мессенджере был взломан.