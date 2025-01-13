Девушка попала в больницу из-за невнимательного водителя в Бурятии

Вчера днем на улице Трактовой в селе Сотниково сбили 16-летнюю девушку. Происшествие случилось на пешеходном переходе.«55-летний водитель автомобиля «Хонда Стэп Вагон» врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом Хонду ЦРВ», которая от удара наехала на 16-летнюю студентку. Девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована», - рассказали в ГИБДД Бурятии.