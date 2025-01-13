Происшествия 13.01.2025 в 11:12
Девушка попала в больницу из-за невнимательного водителя в Бурятии
Он врезался в машину, остановившуюся не пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
Вчера днем на улице Трактовой в селе Сотниково сбили 16-летнюю девушку. Происшествие случилось на пешеходном переходе.
«55-летний водитель автомобиля «Хонда Стэп Вагон» врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом Хонду ЦРВ», которая от удара наехала на 16-летнюю студентку. Девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
«55-летний водитель автомобиля «Хонда Стэп Вагон» врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом Хонду ЦРВ», которая от удара наехала на 16-летнюю студентку. Девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
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