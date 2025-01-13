Происшествия 13.01.2025 в 12:12

Двести человек устраняют последствия аварии на БАМе в Бурятии

Также задействовано два аварийно-восстановительных поезда
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Текст: Андрей Константинов
Двести человек устраняют последствия аварии на БАМе в Бурятии
Фото: транспортная прокуратура
В Бурятии на станции Ангаракан в Муйском районе продолжаются работы по устранению последствий схода вагонов грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, в работах задействованы более 200 сотрудников магистрали, а также восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. Для координации работ в РЖД и на Восточно-Сибирской железной дороге созданы оперативные штабы.

Напомним, сход 22 вагонов грузового поезда случился сегодня ночью. В результате было повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
 
Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.
 
Информация о задержках поездов поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Теги
авария железная дорога БАМ

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