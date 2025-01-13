Происшествия 13.01.2025 в 12:27

В Бурятии выросло число «новогодних» пожаров

Погибших тоже значительно больше, чем год назад
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии выросло число «новогодних» пожаров
Фото: МЧС Бурятии
В республике сложилась немного странная картина. Численность населения Бурятии падает, а число погибших и травмированных на пожарах растет. Так, в 2024 году гибель выросла на 28%, а число травмированных - на 30%.

В череду недавних праздничных дней в республике произошло 65 пожаров. Год назад их было 54. В этом году погибли 4 человека, а год назад погибших вообще не было. Травмировались на «новогодних» пожарах 3 человека (в том числе двое детей).

Отметим, трое из четырех погибших на пожарах были пьяны. Главная причина гибели - неосторожное обращение с огнем при курении.

Чем можно объяснить явление, о котором мы упомянули в начале - население падает, а гибели на пожарах и травм все больше. Про алкоголь и курение все знают. Но еще одной из причин является то, что граждане, строящие себе дома, доверяют проведение работ по электрике непрофессионалам. Также непрофессионалам доверяют чистить дымоходы. Так, был случай, когда плохо подготовленные чистильщики дымохода работали в коттедже. В итоге, как говорится, сгорел ковер с диваном вместе, когда пылало все поместье. Огонь безжалостен, он уничтожает все, что попадется.
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