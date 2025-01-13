Аферисты развели бизнесмена из Улан-Удэ на 2 млн рублей

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 41-летнего руководителя одной из компаний города, пострадавшего от рук мошенников. Желая заработать на «инвестировании», предприниматель потерял свыше 2 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, всё началось с рекламного сообщения на электронной почте от якобы компании, оказывающей полный спектр брокерских услуг на российском фондовом рынке. Компания заверяла в получении внушительной прибыли и бизнесмен, заинтересовавшись, оставил свои контактные данные.Уже на следующий день с ним связались в мессенджере. Девушка рассказала о деятельности фирмы и её преимуществах и, заручившись согласием предпринимателя на участие в проекте, переключила его на «брокера».Тот предложил пройти обучение, внеся 5 тысяч рублей. Затем для большего заработка рекомендовал внести ещё суммы. Тогда бизнесмен со своей кредитной карты перевел 110 тысяч рублей на указанный счет.Позднее под руководством другого «аналитика» он в течение нескольких дней пополнил «инвестиционный счет» ещё на 100 тысяч рублей, сдал в залог свой автомобиль и вырученные от сделки деньги — 750 тысяч рублей — также направил по указанным реквизитам. Но и на этом мужчина не остановился. При очередном требовании взноса он занял у друга и брата в общей сложности почти 1,2 млн рублей и также перевел их мошенникам.9 января бизнесмен вывести «заработанные средства», но сделать ему это не удалось. Тогда он понял, что попался на уловки мошенников, и обратился в полицию.