Происшествия 14.01.2025 в 09:37

В центре Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе

Подача воды в отключенные здания возобновлена
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе
Фото: МУП «Водоканал»
В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» устранили аварию на водопроводе в центре города.

«Мы обнаружили место утечки по адресу ул. Ленина, 16. Благодаря оперативным действиям нашей команды был установлен евро хомут и водоснабжение успешно восстановлено», - рассказали на предприятии.

Напомним, вчера днем в районе дома №16 на улице Ленина из-под земли потекла настоящая река. Вода залила близлежащие улицы, а жители окрестных домов стали жаловаться на слабое давление в трубах. В результате от воды пришлось отключить несколько жилых домов и более 40 административных зданий. Как заявили в «Водоканале», водопровод, где произошла авария, предположительно, повредили неизвестные лица.
Теги
авария водоканал

Все новости

Осужденной в Бурятии разрешили встретиться со своими детьми
14.01.2025 в 11:01
В Улан-Удэ бесследно исчез житель Загорска
14.01.2025 в 11:00
В Бурятии аномальное тепло оставило жителей района без переправы
14.01.2025 в 10:44
В Бурятии стартует программа по подготовке кадров для сельского хозяйства
14.01.2025 в 10:34
Девушка-медик из Улан-Удэ потеряла деньги на «инвестировании»
14.01.2025 в 10:29
Лидер демократов в парламенте Монголии опроверг свою причастность к акциям протеста
14.01.2025 в 10:05
В Бурятии молодой водитель неудачно пошел на обгон
14.01.2025 в 09:55
Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии восстановлено
14.01.2025 в 09:46
В центре Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе
14.01.2025 в 09:37
Глава Бурятии встретился с бойцами в зоне СВО
14.01.2025 в 09:22
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

Читайте также
В Улан-Удэ бесследно исчез житель Загорска
63-летнего мужчину не видели с 11 декабря
14.01.2025 в 11:00
Девушка-медик из Улан-Удэ потеряла деньги на «инвестировании»
Мошенники продолжают дурить доверчивых горожан
14.01.2025 в 10:29
В Бурятии молодой водитель неудачно пошел на обгон
В результате произошла серьезная авария
14.01.2025 в 09:55
Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии восстановлено
РЖД принимаются меры по нормализации графика движения
14.01.2025 в 09:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru