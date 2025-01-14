Происшествия 14.01.2025 в 09:37
В центре Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе
Подача воды в отключенные здания возобновлена
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ специалисты «Водоканала» устранили аварию на водопроводе в центре города.
«Мы обнаружили место утечки по адресу ул. Ленина, 16. Благодаря оперативным действиям нашей команды был установлен евро хомут и водоснабжение успешно восстановлено», - рассказали на предприятии.
Напомним, вчера днем в районе дома №16 на улице Ленина из-под земли потекла настоящая река. Вода залила близлежащие улицы, а жители окрестных домов стали жаловаться на слабое давление в трубах. В результате от воды пришлось отключить несколько жилых домов и более 40 административных зданий. Как заявили в «Водоканале», водопровод, где произошла авария, предположительно, повредили неизвестные лица.
«Мы обнаружили место утечки по адресу ул. Ленина, 16. Благодаря оперативным действиям нашей команды был установлен евро хомут и водоснабжение успешно восстановлено», - рассказали на предприятии.
Напомним, вчера днем в районе дома №16 на улице Ленина из-под земли потекла настоящая река. Вода залила близлежащие улицы, а жители окрестных домов стали жаловаться на слабое давление в трубах. В результате от воды пришлось отключить несколько жилых домов и более 40 административных зданий. Как заявили в «Водоканале», водопровод, где произошла авария, предположительно, повредили неизвестные лица.