Движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии восстановлено

В Бурятии сегодня в 1:35 по московскому времени полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Железнодорожники восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети, поврежденных из-за инцидента. В работах участвовали 230 работников магистрали, два восстановительных поезда, а также другая специализированная техника.В результате схода были задержаны пять поездов дальнего следования: №97 Тында – Кисловодск, №98 Кисловодск – Тында, №112 Новосибирск – Тында, №375 Нерюнгри – Новосибирск, № 376 Красноярск – Нерюнгри.РЖД принимаются меры по нормализации графика движения.Напомним, сход 22 вагонов грузового поезда произошел ночью 12 января на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги.Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).