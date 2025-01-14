В Бурятии молодой водитель неудачно пошел на обгон

ДТП случилось днем 13 января в селе Саратовка Тарбагатайского района. Как сообщили в ГИБДД, на улице Ленина 24-летний водитель автомобиля «Датсун» при обгоне совершил касательное столкновение с «Вольво», а затем врезался в «Хонду Торнео». В результате аварии 47-летняя пассажирка «Хонды» получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали.