Происшествия 14.01.2025 в 09:55

В Бурятии молодой водитель неудачно пошел на обгон

В результате произошла серьезная авария
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии молодой водитель неудачно пошел на обгон
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось днем 13 января в селе Саратовка Тарбагатайского района. Как сообщили в ГИБДД, на улице Ленина 24-летний водитель автомобиля «Датсун» при обгоне совершил касательное столкновение с «Вольво», а затем врезался в «Хонду Торнео». В результате аварии 47-летняя пассажирка «Хонды» получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали.
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

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