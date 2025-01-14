Происшествия 14.01.2025 в 10:29

Девушка-медик из Улан-Удэ потеряла деньги на «инвестировании»

Мошенники продолжают дурить доверчивых горожан
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Текст: Андрей Константинов
Девушка-медик из Улан-Удэ потеряла деньги на «инвестировании»
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии за сутки полиция зарегистрировала 12 преступлений с использованием IT-технологий. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам почти 1,4 млн рублей.

Как рассказали в МВД, 40-летний житель Улан-Удэ получил сообщение в одном из мессенджеров с текстом: «Привет, это ты на фото?» и с прикреплённой ссылкой. Не раздумывая, мужчина перешёл по указанной ссылке, не подозревая, что за обещанным «фото» скрывается вирусная программа. В результате его телефон оказался под контролем злоумышленников, и он потерял возможность управлять гаджетом. Позже на электронную почту горожанина пришло сообщение, что на его имя оформлен микрозайм на 17 тысяч рублей.

27-летняя девушка, работающая в одном из медицинском учреждении города, решила попробовать себя в роли инвестора. Для этого она оставила заявку на одном из каналов мессенджера, связанную с возможностью дополнительного заработка на инвестициях. Вскоре с ней связались неизвестные и сообщили, что для начала работы необходимо внести страховые взносы в размере 30 тысяч рублей. После того как деньги были переведены на указанный счет, псевдоброкер снова вышел на связь. Он сообщил о росте ее дохода и потребовал оплатить налог в размере 39 тысяч рублей.

Когда девушка выполнила этот запрос, мошенники снова позвонили и сообщили, что её доход продолжает расти, следовательно, и сумма налога увеличилась до 44 тысяч рублей. Не подозревая об обмане, она вновь перевела запрашиваемую сумму.

Через несколько дней ей написал мужчина, который предложил совместные инвестиции. Для этого нужно было перевести очередную сумму в размере 32 тысяч рублей. Чтобы убедить горожанку в своей надежности, незнакомец прислал ей свои «паспортные данные». Поверив ему, девушка снова сделала перевод.

Только после очередных звонков с требованиями о новых денежных переводах улан-удэнка осознала, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она потеряла 199 тысяч рублей.
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мошенничество

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