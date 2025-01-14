В Улан-Удэ бесследно исчез житель Загорска

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 63-летнего Леонида Решёткина. Житель поселка Загорск в Улан-Удэ пропал 11 декабря.Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Носит усы.Был одет: черная куртка, черные ботинки, черная вязаная шапка, светло-коричневые брюки.Информацию о местонахождении пропавшего мужчины можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для розыска горожанина требуется помощь добровольцев.