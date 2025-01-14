В Бурятии сгорел двухэтажный дом

Крупный пожар случился днем 13 января в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Там загорелся двухэтажный жилой дом. Заметившие огонь соседи позвонили в экстренные службы.«На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнём. В тушении участвовали 16 огнеборцев и 5 единиц техники. Они потушили возгорание на общей площади 96 кв. метром. К счастью, никто не пострадал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стал перекал отопительной печи.