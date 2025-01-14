Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Улан-Удэ – Москва

В аэропорту столицы Бурятии сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого авиапассажира, устроившего дебош на рейсе Москва - Улан-Удэ.«Пьяный мужчина вел себя крайне агрессивно на борту лайнера, ругался нецензурной бранью, не реагировал на замечания бортпроводников и окружающих, а также курил в туалетной комнате», - рассказали в транспортной полиции.Задержанным дебоширом оказался 32-летний москвич. Мужчина привлечён к ответственности сразу по нескольким статьям административного кодекса: мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение установленного федеральным законом запрета курения.