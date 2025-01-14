Происшествия 14.01.2025 в 11:48

Дрейфовавший два месяца в море житель Бурятии не стал фигурантом уголовного дела

Михаила Пичугина лишь допросили в качестве свидетеля
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Текст: Андрей Константинов
Дрейфовавший два месяца в море житель Бурятии не стал фигурантом уголовного дела
Фото: архив «Номер один»
Житель Бурятии Михаил Пичугин, дрейфовавший в Охотском море на лодке более двух месяцев, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель, обвинение ему не предъявляли. Об этом РИА Новости сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«13 августа 2024 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ по факту безвестного отсутствия Пичугина М., Пичугина С. и несовершеннолетнего Пичугина И. По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось», - говорится в официальном ответе на запрос издания за подписью замруководителя Восточного МСУТ СК России Антона Артеменко.

Напомним, Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником путешествовал на катамаране «Байкат» по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно с островов на север Сахалина. Однако по пути у них сломался мотор и катамаран начал дрейфовать в Охотском море. Поиски пропавших людей не принесли результата. Только 14 октября катамаран случайно обнаружило рыболовецкое судно. К этому моменту брат и племянник Михаила уже погибли, только он один остался в живых. Судно, спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу. После восстановления мужчина вернулся обратно в Бурятию.

По факту происшествия с катамараном и гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
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