Происшествия 14.01.2025 в 12:20
В Улан-Удэ автомобиль снес тополь
Бросив отвалившийся бампер, водитель скрылся
Текст: Андрей Константинов
На улице Бограда в Улан-Удэ автомобиль врезался в тополя, растущие вдоль дороги. Как сообщили в МБУ «Городское лесничество», в результате наезда было повреждено основание деревьев, а один из стволов полностью разрушен. Бросив на месте происшествия отвалившийся бампер, водитель скрылся.
Сейчас Управление административного контроля мэрии города ищет свидетелей происшествия. Имеющих информацию о ДТП горожан просят позвонить по телефону 37-72-52. Материалы об инциденте будут переданы в полицию.
Фото: МБУ «Городское лесничество»
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