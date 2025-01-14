В Улан-Удэ автомобиль снес тополь

На улице Бограда в Улан-Удэ автомобиль врезался в тополя, растущие вдоль дороги. Как сообщили в МБУ «Городское лесничество», в результате наезда было повреждено основание деревьев, а один из стволов полностью разрушен. Бросив на месте происшествия отвалившийся бампер, водитель скрылся.





Сейчас Управление административного контроля мэрии города ищет свидетелей происшествия. Имеющих информацию о ДТП горожан просят позвонить по телефону 37-72-52. Материалы об инциденте будут переданы в полицию.







Фото: МБУ «Городское лесничество»