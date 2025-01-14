Происшествия 14.01.2025 в 16:27

Пьяный житель Бурятии ночью вломился в дом женщины

Сельчанин искал романтики, но понимания не нашел
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный житель Бурятии ночью вломился в дом женщины
Фото: архив «Номер один»
Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении неприкосновенности жилища, а также в неоднократном несоблюдении ограничений административного надзора.

Как рассказали в пресс-службе суда, в августе 2024 года обвиняемого наняли выкопать выгребную яму. Во время работ к хозяйке зашла соседка, на которую мужчина положил глаз. После работы он решил выпить, а около 3 часов ночи ему пришла в голову идея наведаться в гости к той самой соседке и поухаживать за ней. Тот факт, что женщина его знать не знает, его совершенно не смущал.

Прихватив бутылку водки, обвиняемый добрался до дома женщины. Мужчина перелез через забор, поскольку калитка была заперта, подергал закрытую входную дверь, а затем, недолго думая, выставил оконную раму, проник в сени, а затем и в дом.

Далее события развивались стремительно. Неожиданное появление посреди ночи пьяного незнакомца шокировало женщину, которая проснулась от шума. Незваный гость стал предлагать перепуганной сельчанке составить ему компанию и выпить с ним, однако та не оценила «романтических» порывов внезапно свалившегося на голову ухажера. Женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Испугавшись, что кто-то услышит крики, обвиняемый уронил её на землю и за ноги поволок обратно в дом. Однако, увидев, что в доме соседей зажегся свет, злоумышленник убежал.

Перепуганная сельчанка написала заявление полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное проникновение в жилище. Также выяснилось, что обвиняемый неоднократно допускал нарушения ограничений, наложенных на него в рамках административного надзора, и совершил административные правонарушения.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он получил полгода лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 30 тысяч рублей.

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