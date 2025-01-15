Происшествия 15.01.2025 в 10:14

В Бурятии перевернулся грузовик

Его водителя пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулся грузовик
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось около 7 часов вечера в Закаменском районе Бурятии. Там неподалеку от села Бургуй при заходе в поворот опрокинулся грузовик «МАЗ», ехавший со стороны Хамнея в направлении Закаменска.

Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 46-летний водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу.
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