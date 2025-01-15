В Бурятии перевернулся грузовик

ДТП случилось около 7 часов вечера в Закаменском районе Бурятии. Там неподалеку от села Бургуй при заходе в поворот опрокинулся грузовик «МАЗ», ехавший со стороны Хамнея в направлении Закаменска.Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 46-летний водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу.