Происшествия 15.01.2025 в 10:14
В Бурятии перевернулся грузовик
Его водителя пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось около 7 часов вечера в Закаменском районе Бурятии. Там неподалеку от села Бургуй при заходе в поворот опрокинулся грузовик «МАЗ», ехавший со стороны Хамнея в направлении Закаменска.
Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 46-летний водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу.
Как сообщили в ГИБДД, в аварии пострадал 46-летний водитель автомобиля. Его госпитализировали в больницу.
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