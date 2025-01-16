В Бурятии русско-китайская дружба довела до уголовки

Международное сотрудничество иногда принимает странные формы. К примеру, история, приключившаяся в Бурятии, рассказывает о двух товарищах, которые «дружили» так крепко, что в итоге получили один приговор суда на двоих. А вдогонку еще и долг перед государством в 7,4 млн рублей.Приговор суда утверждает, что господин Попов, нарушая закон, действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, более того - желал их наступления.Под последствиями судебная канцелярия подразумевает в виду нарушение правил перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов. А под стратегическими ресурсами - древесину, которую господин Попов и его товарищ Чжан Сяобо пытались вывезти из России в Китай.Через границу они пытались провезти более тысячи кубометров стоимостью около 7,5 млн рублей. Для этого ООО «Юнико», директором которой и является Попов, заключило контракты с Эрляньской импортно-экспортной компанией на поставку пиломатериалов хвойных и лиственных пород.Эрлянь, или Эрэн-Хото - это китайский городок на границе Монголии и Китая. Видимо, древесину господа Попов и Сяобо хотели вывозить через Монголию. Причем по «левым» документам.Откуда взялась тысяча кубов древесины, судебное решение нам не рассказывает. Говорится лишь о том, что Попов и его товарищ «приобрели при неустановленных обстоятельствах незаконно заготовленную древесину, которая была перевезена на пункт приема и отгрузки древесины, где хранилась с целью последующего сбыта».Чтобы придать товару законный вид, Попов и его команда подделали договоры купли-продажи, фиктивные счет-фактуры, товарные и транспортные накладные о фактически не состоявшихся поставках незаконно заготовленной древесины.Бизнесмен даже внес информацию о якобы покупке леса в федеральную информационную систему ЕГАИС, а также предоставил декларации о сделках с древесиной и организовал процесс получения фитосанитарных сертификатов.После всех этих манипуляций подчиненные Попова подали декларации на Улан-Удэнский таможенный пост (Центр электронного декларирования. - Прим. ред.) Бурятской таможни. И тут что-то пошло не так.Липовые документы и состряпанные наспех истории, как водится, вскрылись. И в итоге Попову и Сяобо вынесли приговор «по фактам приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».Попов получил четыре года условно и штраф в размере 720 000 рублей, Сяобо - три года и шесть месяцев (тоже условно) со штрафом в 300 000 рублей. Но на этом их тяготы не закончились. После вступления в силу приговора в суд с иском обратился бурятский транспортный прокурор. Он требовал взыскать с господина Попова и его товарища Сяобо в пользу Российской Федерации около 7,4 млн рублей. В суде прокурор рассказал остросюжетную историю о том, как российский лес едва не уплыл в Поднебесную. И судья решил удовлетворить иск.Далее, как водится, было обжалование в Верховном суде Бурятии. Где представитель Попова просила отменить решение первой инстанции. Ведь господин Попов «не согласен с размером ущерба. В ходе рассмотрения дела последним заявлено ходатайство о назначении экспертизы по определению рыночной стоимости вывезенного пиломатериала, которое судом необоснованно отклонено. Постановленный приговор суда не может предрешать устанавливаемый в гражданском деле размер возмещения вреда, причиненного преступлением. Несогласие ответчика с размером заявленных требований обусловлено тем, что существенно разнится средняя рыночная стоимость пиломатериала. Так, в заключении эксперта от 15.06.2020 года средняя рыночная стоимость установлена в сумме 7 500 рублей, в заключении от 20.101.2020 года - в сумме 9 908 рублей 80 копеек, в заключении от 28.01.2021 года - в сумме 6 744 рубля 05 копейки».Однако коллегию Верховного суда такая разница в цифрах не смутила.«Оценка данным заключения судом дана верно, оснований для их критической оценки не имелось, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности по статье «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Доводы о существенном различии средней рыночной цены товара за один кубометр правильность выводов суда не опровергают, поскольку рыночная стоимость определялась экспертным путем на дату выпуска пиломатериалов с таможенной территории».Более того, по видеоконференцсвязи в суде допросили эксперта, который пояснил, что «регулируемые цены на лесоматериалы отсутствуют, соответственно, при определении рыночной стоимости эксперты руководствуются методикой и применяют сравнительный метод, при котором учитываются предложения поставщиков на момент проведения исследования. Далее расчетным путем устанавливается среднее значение на запрашиваемую дату, при этом используются разные источники информации с сайтов производителей лесоматериалов Сибирского региона. К анализу отбирается не менее трех предложений. В экспертном заключении приводится таблица с указанием источника информации предложения о ценах, на основании которых производится расчет среднего значения стоимости на единицу и применяется к общему объему».В общем, Верховный суд не увидел оснований, чтобы избавить товарищей от выплаты ущерба, и решение первой инстанции менять не стал. А значит в Бурятии прибавится людей, которые пытались заработать на лесе, но в итоге попали на большие деньги.