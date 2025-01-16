Участок в мкр Восточный в Улан-Удэ затопило водой

Улица Антонова в Улан-Удэ сегодня оказалась затопленной водой. Ее выход произошел из колодца, находящегося рядом с домом №4.

- Дежурная бригада Водоканала уже на месте! Мы откачали колодец, ситуация под контролем. Течь оказалась незначительная, - сообщили в МУП «Водоканал».

Однако чуть позднее, за колодцем на трубе диаметром 200 мм, была обнаружена авария.

- Для устранения проблемы требуются земляные работы. На данный момент ждем всех необходимых согласований от ресурсоснабжающих организаций. Мы работаем над тем, чтобы всё восстановить в кратчайшие сроки. Спасибо за понимание, - добавляют в ведомстве.

Фото: МУП «Водоканал»