Происшествия 16.01.2025 в 09:43
Участок в мкр Восточный в Улан-Удэ затопило водой
Из-за аварии прорвало колодец
Текст: Елена Кокорина
Улица Антонова в Улан-Удэ сегодня оказалась затопленной водой. Ее выход произошел из колодца, находящегося рядом с домом №4.
- Дежурная бригада Водоканала уже на месте! Мы откачали колодец, ситуация под контролем. Течь оказалась незначительная, - сообщили в МУП «Водоканал».
Однако чуть позднее, за колодцем на трубе диаметром 200 мм, была обнаружена авария.
- Для устранения проблемы требуются земляные работы. На данный момент ждем всех необходимых согласований от ресурсоснабжающих организаций. Мы работаем над тем, чтобы всё восстановить в кратчайшие сроки. Спасибо за понимание, - добавляют в ведомстве.
Фото: МУП «Водоканал»