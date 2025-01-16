В Улан-Удэ девушку обманули при получении кредита

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 23 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности потерпевшие отдали мошенникам 2,8 млн рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 28-летняя жительница Улан-Удэ. Девушка хотела взять кредит на сумму 1,5 миллиона рублей и подала заявку. Однако в банке ей отказали. После этого в мессенджере с ней связался мужчина, который представился представителем банка и предложил помощь в оформлении кредита под 5% годовых.Для этого, по его словам, горожанке необходимо было отправить 75 тысяч рублей. Девушка пояснила, что у нее есть только 50 тысяч. Договорившись якобы с менеджером, она перевела эту сумму на указанный счет. Позже мужчина сообщил, что заявка одобрена, и улан-удэнке нужно прийти в отделение банка для получения средств. Придя в финансовое учреждение, девушка с удивлением узнала, что никакого кредита ей никто не одобрял. Только тогда она поняла, что ее обманули.