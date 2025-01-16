Житель Бурятии добровольно распрощался с ружьем своего отца

Житель Хоринского района Бурятии добровольно сдал найденное оружие в Росгвардию. Как рассказали в ведомстве за это его ожидает денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

По рассказу самого мужчины он нашел его во время уборки в сарае, ранее принадлежавшем покойному отцу. В куче металлолома увидел металлическую трубку и потянул за неё.

- Когда я достал этот предмет, то сразу увидел, что это ружье. Оружие было в пыли. Было видно, что его давно никто не использовал. Я сразу вспомнил, что ружье могло принадлежать моему покойному отцу, - рассказывает 52-летний мужчина.

В Росгвардии определили, что это гладкоствольное ружье 32 калибра марки ИЖ-18. Предварительно оно находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы.

- После проведения экспертизы за добровольную сдачу незаконного оружия гражданину будет выплачено вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей, - заверили в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии