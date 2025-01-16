Происшествия 16.01.2025 в 10:41

В Улан-Удэ чоповцам не удалось обжаловать приговор по делу о смертельном спарринге

Фигуранты получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ чоповцам не удалось обжаловать приговор по делу о смертельном спарринге
Фото: из личного архива В. Ларионовой
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП «Дельта», получившие крупные сроки по делу о смертельном спарринге, не признали вину и пытались обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии. Однако у них ничего не вышло.

«С учетом мнения прокурора Верховный суд республики оставил жалобы стороны защиты без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Выяснилось, что смертельные травмы парню нанесли партнеры по спаррингу – другие работники охранного предприятия. Как утверждали родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.

Позже следователи установили, что организатором смертельного спарринга был 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию, условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем в спарринге с Родионом двое из троих были боксерами.

После случившегося силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Например, сказали, что погибший был в спортивном зале, но не участвовал в боях, а сознание потерял и в итоге умер после обычных физических упражнений. Однако впоследствии свидетели все-таки решили рассказать правду, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.

В итоге троих участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника – сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо той же ч. 4 ст. 111 ему также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.

Как выяснилось, мужчина и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.

В октябре прошлого года Советский райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных вынес фигурантам приговор. Бывший начальник группы быстрого реагирования охранного предприятия по совокупности преступлений получил 12 лет колонии строгого режима, трое непосредственных участников спарринга - от 9 лет до 9 лет 5 месяцев колонии строгого режима.

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

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