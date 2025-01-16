В Бурятии под колеса машины попала 10-летняя девочка

Вчера днем, 15 января, под колеса автомобиля попала 10-летняя девочка. ДТП произошло в Иволгинском районе Бурятии.

Наезд совершила 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина».

- Следуя по ул. Первомайской села Иволгинск, она совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали в ГАИ республики.

В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу. Подробности состояния потерпевшей на сегодняшний день пока не известны.

Фото: ГИБДД РБ