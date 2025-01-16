Мошенники запугали жителя Бурятии арестом его дома

32-летний житель Тарбагатайского района Бурятии стал жертвой аферистов. Он перечислил лже-брокерам более 800 тысяч рублей, большая часть из которых была взята в кредит.Как сообщили в МВД Бурятии, в начале декабря мужчина увидел в соцсети рекламу заработка на инвестировании. Его прельстили хорошие условия и высокие проценты. Он прошел на страницу «криптовалютной биржи» и оставил заявку.10 декабря с ним через мессенджер связалась девушка. Она отправила ему несколько ссылок: на обучение и для скачивания необходимого приложения. Через месяц заявитель оформил свой первый кредит на сумму около 300 тысяч рублей и перевел деньги по указанному абонентскому номеру.Однако вскоре ему снова позвонили представители «биржи» и потребовали внести еще больше денег. Злоумышленники аргументировали, что провели для «клиента» ряд процедур, в частности, открыли инвестиционный счёт. За проделанную работу и для проведения дальнейших сделок они потребовали от жителя ДНТ вложить еще около 3 млн рублей, пригрозив в обратном случае арестом дома. Для убедительности аферисты отправили на электронную почту сельчанина фейковый документ судебных приставов, подтверждающий их угрозы.Испугавшись, сельчанин попросил супругу оформить кредит, ссылаясь на имеющиеся проблемы и долговые обязательства и не конкретизируя при этом их характер. Через приложение женщина взяла займ на максимально одобренную сумму - 460 тысяч рублей и вместе с собственными сбережениями в размере 48 тысяч рублей перевела мужу. Уже на следующий деньги потерпевший перечислил все средства мошенникам.После перевода денег интернет-преступники перестали беспокоить свою жертву. Это мужчине показалось подозрительным, и он рассказал о случившемся жене. Та была знакома с мошенническими схемами, поскольку участвовала в профилактических мероприятиях полиции. Она предупредила супруга, что он мог стать жертвой обмана, и тогда мужчина обратился в полицию.