Жители Восточного в Улан-Удэ весь день просидят без воды

Весь день 16 января, с утра и до позднего вечера, жители 15-ти домов микрорайона Восточный в Улан-Удэ будут вынуждены провести без холодной воды.

- В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на чугунной трубе d-200 мм, по адресу ул. Антонова, 4, сегодня с 10:30 до 22:00 чч. будет произведено отключение холодного водоснабжения. Приносим извинения за возможные неудобства. По любым вопросам вы можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00 и 44-10-33, - сообщили в МУП «Водоканал». Из-за аварии, о которой мы сообщали ранее, без воды остались дома №№ 2,4,5,6,19 по ул. Антонова; №№16,18,20,22 по ул. Королева и №№ 3а,7,9,9/1,9/2 и 11 по ул. Туполева.

Фото: loon.site