Горящие кучи угля напугали жителей поселка в Бурятии

Сегодня в поселке Онохой-2 на территории возле котельной №35 загорелись хранившиеся там кучи угля. Для их тушения привлекались огнеборцы, на место происшествия также прибыли представители районной администрации, сообщает Заиграево-инфо.24/7.Случившееся напугало местных жителей, однако их заверили, что ничего необычного в горящих кучах угля нет.«Данная марка угля имеет свойство воспламеняться при со соприкосновении с влагой. Это довольно распространённый случай, особого резонанса я не вижу. Для устранения данной ситуации привлекаются пожарные команды войсковой части. Они используют пену для тушения данного вида угля, потому что водой нельзя. Площадь возгорания некритичная. На данный момент очаг воспламенения локализован, и причин для беспокойства нет, все под контролем», - заверил сельчан начальник производственного участка ЖКС 10/4 Андрей Шульгин.По его словам, на котельной поселка Онохой-2 сейчас в наличии около 200 тонн угля при среднесуточном расходе от 13 до 20 тонн.«Запасы угля достаточны. На центральном складе на станции Дивизионная ожидается поставка 4 вагонов угля. Плюс еще есть на складе запасы. Уголь, который подвергся воспламенению, будет использован повторно после просушки на отдельной площадке», - рассказал Андрей Шульгин.