Происшествия 16.01.2025 в 11:24

Горящие кучи угля напугали жителей поселка в Бурятии

Однако сельчан заверили, что ничего необычного в этом нет
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Текст: Андрей Константинов
Горящие кучи угля напугали жителей поселка в Бурятии
Фото: Заиграево-инфо.24/7
Сегодня в поселке Онохой-2 на территории возле котельной №35 загорелись хранившиеся там кучи угля. Для их тушения привлекались огнеборцы, на место происшествия также прибыли представители районной администрации, сообщает Заиграево-инфо.24/7.

Случившееся напугало местных жителей, однако их заверили, что ничего необычного в горящих кучах угля нет.

«Данная марка угля имеет свойство воспламеняться при со соприкосновении с влагой. Это довольно распространённый случай, особого резонанса я не вижу. Для устранения данной ситуации привлекаются пожарные команды войсковой части. Они используют пену для тушения данного вида угля, потому что водой нельзя. Площадь возгорания некритичная. На данный момент очаг воспламенения локализован, и причин для беспокойства нет, все под контролем», - заверил сельчан начальник производственного участка ЖКС 10/4 Андрей Шульгин.

По его словам, на котельной поселка Онохой-2 сейчас в наличии около 200 тонн угля при среднесуточном расходе от 13 до 20 тонн.

«Запасы угля достаточны. На центральном складе на станции Дивизионная ожидается поставка 4 вагонов угля. Плюс еще есть на складе запасы. Уголь, который подвергся воспламенению, будет использован повторно после просушки на отдельной площадке», - рассказал Андрей Шульгин.
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