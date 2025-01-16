В Бурятии грузовик заблокировал движение по мосту

Необычная авария случилась сегодня на Генеральском мосту в Заиграевском районе Бурятии. Там водитель большегруза, судя по всему, не заметил установленный ограничитель по высоте и буквально пронесся сквозь него. В результате грузовик лишился верхней части кабины, пострадал и его прицеп, а проезд через мост оказался заблокирован.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель большегруза, который ехал из Челябинска, в происшествии не пострадал. На мост его завел навигатор, а ограничитель по высоте он не заметил из-за слепившего солнца.