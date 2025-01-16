В Улан-Удэ судимого парня «соблазнил» торчащий из кармана девушки телефон

В Улан-Удэ полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в карманной краже. Преступление произошло 10 ноября на остановке «Виадук».Как рассказали в МВД Бурятии, когда к остановке подъехал автобус, 28-летняя девушка, ожидая выхода пассажиров, встала возле двери. Заметив выглядывающий из её кармана телефон, парень незаметно стащил его и скрылся, хотя планировал ехать на том же автобусе. Спустя неделю он продал гаджет.«Ранее молодой человек уже был судим за кражи, в том числе карманные, а также за грабеж. Он нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.