Происшествия 16.01.2025 в 12:07

В Улан-Удэ судимого парня «соблазнил» торчащий из кармана девушки телефон

Не удержавшись, молодой человек похитил гаджет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судимого парня «соблазнил» торчащий из кармана девушки телефон
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в карманной краже. Преступление произошло 10 ноября на остановке «Виадук».

Как рассказали в МВД Бурятии, когда к остановке подъехал автобус, 28-летняя девушка, ожидая выхода пассажиров, встала возле двери. Заметив выглядывающий из её кармана телефон, парень незаметно стащил его и скрылся, хотя планировал ехать на том же автобусе. Спустя неделю он продал гаджет.

«Ранее молодой человек уже был судим за кражи, в том числе карманные, а также за грабеж. Он нигде не работает. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в полиции.
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