В Улан-Удэ слили мазут в канализацию

«Просим горожан быть внимательными и сообщать о любых подозрительных действиях, связанных со сливом отходов», - обратились к улан-удэнцам на предприятии.











Фото: МУП "Водоканал"



Засор канализационного коллектора случился на улице Трактовая в Улан-Удэ в районе дома № 11б. В ходе проведения аварийных работ выяснилось, что неизвестные слили туда мазут. Для устранения проблемы коллектор пришлось тщательно чистить и промывать.Как отмечают в городском «Водоканале», слив мазута в канализацию является нарушением. Он может привести к загрязнению подземных вод, повреждению оборудования и трубопроводов, а также нарушить работу очистных сооружений.