Происшествия 16.01.2025 в 12:34
Во Львове эксгумируют останки Владимира Борсоева
Герой Советского Союза был похоронен во Львове на холме Славы
Во Львове эксгумируют останки Владимира Борсоева. Владимир Бузинаевич, погибший 8 марта 1945 года, был похоронен на территории Украины, во Львове на холме Славы.
Герой Советского Союза, Борсоев Владимир Бузинаевич, участвовал в боях по освобождению Правобережной Украины, Прикарпатья, Польши.
- Более 200 могил советских солдат будут эксгумированы в связи с переносом холма Славы. В том числе будут перезахоронены останки Владимира Борсоева, - сообщает телеканал RT.
Также сообщается, что эксгумированные останки советских воинов будут перезахоронены в специально отведенном месте Голосковского кладбища.
Фото: Номер один