Во Львове эксгумируют останки Владимира Борсоева. Владимир Бузинаевич, погибший 8 марта 1945 года, был похоронен на территории Украины, во Львове на холме Славы.

Герой Советского Союза, Борсоев Владимир Бузинаевич, участвовал в боях по освобождению Правобережной Украины, Прикарпатья, Польши.

- Более 200 могил советских солдат будут эксгумированы в связи с переносом холма Славы. В том числе будут перезахоронены останки Владимира Борсоева, - сообщает телеканал RT.

Также сообщается, что эксгумированные останки советских воинов будут перезахоронены в специально отведенном месте Голосковского кладбища.

Фото: Номер один