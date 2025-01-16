Происшествия 16.01.2025 в 14:18

«Существо безобидное»

Маньяк, убивший четырех девушек в Подмосковье, оказался актером-неудачником из Новосибирска
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Текст: КП-Новосибирск
«Существо безобидное»
На допросе мужчина рассказал, как убивал девушек. Фото: ГСУ СК России по Московской области
Следователям Московской области удалось раскрыть серию убийств. В 2002 году в подмосковных городах Химки, Пушкино и Подольске находили тела девушек. Одна из убитых – иностранка. Жительница Республики Перу приехала в Москву и поступила в Московский государственный институт культуры.

Как установили следователи, маньяк нападал на девушек, когда было темно. Бил их чем-то тяжелым по голове, насиловал, а после убивал.

Как сообщает КП-Новосибирск, 22 года серия убийств оставалась нераскрытой. В июле 2024 года следователи вернулись к старым делам и провели исследование вещественных доказательств.

- В результате установлены биологические образцы ранее судимого жителя Новосибирской области, что послужило основанием для возобновления расследования и последующего его задержания, - сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

На момент совершения убийств Алексею Г. было 27 лет. Он приехал в Москву из Новосибирской области и учился на платных курсах актерского мастерства. Однако через полгода учебы парня отчислили. Любил он выпить и прогулять занятия.

После отчисления мужчина вернулся в Новосибирскую область. Жил в городе Бердске. В декабре 2002 года он попал в поле зрения правоохранителей. Правда, совсем по другой истории. Его взяли после убийства девушки на улице Рогачева. Подозревали его и его собутыльника. И сразу стали проверять на причастность к серии убийств, которые происходили на территории Новосибирской области с 1999 по 2000 год, потом, узнав, что пьяница-актер бывал в Московской области, сопоставили серию убийств и там, в том числе гражданки из Перу, которая училась в институте культуры. Погибшая девушка, кстати, была племянницей советника президента республики.

- Вылетевшие из Москвы следователи 11 дней допрашивали Ивана, - писали новосибирские СМИ в 2000-х.

Но видимо, тогда на актёра не нашли доказательной базы. Серию убийств в Новосибирске взял на себя его друг и собутыльник Михаил.

Но всё-таки за решётку актер тоже угодил. Позже его поймали на изнасиловании 10-летней девочки.

После освобождения педофил завел соцсети. Выкладывал туда фотографии с друзьями и со школы. Душераздирающих постов не делал, да и подписан всего лишь на несколько групп, связанных со стройкой, недвижимостью и машинами.

- Холостяк — существо безобидное, потому что безрогое, - написано у него в статусе.

Это существо, как теперь уже уверены следователи, как раз и убивало женщин в нулевых, по крайней мере в Московской области. И перуанка, все-таки, на его счету.

Как Алексею удавалось обездвиживать жертв? Бил их чем-то тяжелым по голове сзади, они теряли сознание. Уже после мужчина насиловал и убивал. Как сообщил источник в правоохранительных органах, три жертвы были задушены, а четвертая умерла от удара кирпичом по голове.

- Меня привлекла ее внешность. Я решил подойти познакомиться. Она хотела уйти, я поймал ее за руку. В район головы нанес несколько ударов. Потом оттащил и кинул на землю, совершил половой акт, - буднично рассказывает на видео следователям душегуб об очередном преступлении.

Сейчас столичные силовики проверяют новосибирца на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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маньяк

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