В Бурятии огонь повредил два автомобиля и трактор

Сегодня днём в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в селе Кудара Кабанского района. К месту вызова направились огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.«К приезду пожарных горел гараж, в котором находились две автомашины и трактор. 6 пожарных и 3 единицы техники оперативно потушили возгорание в течение 7 минут. В результате пожара огнём повреждены автомобили Toyota Ractis и Honda Vezel, а также трактор МТЗ-83», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание предпускового подогревателя двигателя в тракторе.