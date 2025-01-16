Происшествия 16.01.2025 в 15:09

В Бурятии огонь повредил два автомобиля и трактор

Пожар случился из-за короткого замыкания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии огонь повредил два автомобиля и трактор
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Сегодня днём в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в селе Кудара Кабанского района. К месту вызова направились огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.

«К приезду пожарных горел гараж, в котором находились две автомашины и трактор. 6 пожарных и 3 единицы техники оперативно потушили возгорание в течение 7 минут. В результате пожара огнём повреждены автомобили Toyota Ractis и Honda Vezel, а также трактор МТЗ-83», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание предпускового подогревателя двигателя в тракторе.
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